Reāllaika Project 89 cena šodien ir 0.00323107 USD. Seko līdzi reāllaika PROJECT89 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PROJECT89 cenas tendenci MEXC.Reāllaika Project 89 cena šodien ir 0.00323107 USD. Seko līdzi reāllaika PROJECT89 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PROJECT89 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PROJECT89

PROJECT89 Cenas informācija

Kas ir PROJECT89

PROJECT89 Oficiālā tīmekļa vietne

PROJECT89 Tokenomika

PROJECT89 Cenas prognoze

Project 89 logotips

Project 89 Cena (PROJECT89)

Nav sarakstā

1 PROJECT89 uz USD reāllaika cena:

-9.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Project 89 (PROJECT89) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:49:11 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+4.57%

-9.47%

-36.85%

-36.85%

Project 89 (PROJECT89) reāllaika cena ir $0.00323107. Pēdējo 24 stundu laikā PROJECT89 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00308999 līdz augstākajai $ 0.00374599, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PROJECT89 visu laiku augstākā cena ir $ 0.00642953, savukārt zemākā - $ 0.00245933.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PROJECT89 ir mainījies par +4.57% pēdējā stundā, par -9.47% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.85% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Project 89 (PROJECT89) tirgus informācija

Pašreizējais Project 89 tirgus maksimums ir $ 4.44M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PROJECT89 apjoms apgrozībā ir 1.37B ar kopējo apjomu 1374832674.548392. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.44M.

Project 89 (PROJECT89) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Project 89 uz USD bija $ -0.000338011334000879.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Project 89 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Project 89 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Project 89 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000338011334000879-9.47%
30 dienas$ 0--
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Project 89 (PROJECT89)?

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Project 89 (PROJECT89) resurss

Oficiālā interneta vietne

Project 89 cenas prognoze (USD)

Kāda būs Project 89 (PROJECT89) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Project 89 (PROJECT89) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Project 89 prognozes.

Apskati Project 89 cenas prognozi!

PROJECT89 uz vietējām valūtām

Project 89 (PROJECT89) tokenomika

Project 89 (PROJECT89) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PROJECT89 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Project 89 (PROJECT89)

Kāda ir Project 89 (PROJECT89) vērtība šodien?
Reāllaika PROJECT89 cena USD ir 0.00323107 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PROJECT89 uz USD cena?
Pašreizējā PROJECT89 uz USD cena ir $ 0.00323107. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Project 89 tirgus maksimums?
PROJECT89 tirgus maksimums ir $ 4.44M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PROJECT89 apjoms apgrozībā?
PROJECT89 apjoms apgrozībā ir 1.37B USD.
Kāda bija PROJECT89 vēsturiski augstākā cena?
PROJECT89 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00642953 USD apmērā.
Kāda bija PROJECT89 vēsturiski zemākā cena?
PROJECT89 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00245933 USD.
Kāds ir PROJECT89 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PROJECT89 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PROJECT89 šogad kāps augstāk?
PROJECT89 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PROJECT89 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:49:11 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

