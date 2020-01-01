ProductClank ($PRO) tokenomika
ProductClank ($PRO) informācija
TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin
ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists.
Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in.
The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution!
How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.
ProductClank ($PRO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ProductClank ($PRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ProductClank ($PRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ProductClank ($PRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $PRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $PRO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $PRO tokenomiku, uzzini $PRO tokena reāllaika cenu!
$PRO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $PRO? Mūsu $PRO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.