Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.
In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.
Key Features
- Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
- Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
- EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
- Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
- Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.
The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:
- Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
- Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
- PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
- Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
- And there's more!
Privix (PRIVIX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Privix (PRIVIX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Privix (PRIVIX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Privix (PRIVIX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PRIVIX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PRIVIX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PRIVIX tokenomiku, uzzini PRIVIX tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.