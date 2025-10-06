Reāllaika Privix cena šodien ir 0.064752 USD. Seko līdzi reāllaika PRIVIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PRIVIX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Privix cena šodien ir 0.064752 USD. Seko līdzi reāllaika PRIVIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PRIVIX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PRIVIX

PRIVIX Cenas informācija

PRIVIX Tehniskais dokuments

PRIVIX Oficiālā tīmekļa vietne

PRIVIX Tokenomika

PRIVIX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Privix logotips

Privix Cena (PRIVIX)

Nav sarakstā

1 PRIVIX uz USD reāllaika cena:

$0.064752
$0.064752$0.064752
+1.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Privix (PRIVIX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:44:18 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.063619
$ 0.063619$ 0.063619
24h zemākā
$ 0.07125
$ 0.07125$ 0.07125
24h augstākā

$ 0.063619
$ 0.063619$ 0.063619

$ 0.07125
$ 0.07125$ 0.07125

$ 0.373502
$ 0.373502$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

-1.04%

+1.78%

-33.59%

-33.59%

Privix (PRIVIX) reāllaika cena ir $0.064752. Pēdējo 24 stundu laikā PRIVIX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.063619 līdz augstākajai $ 0.07125, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PRIVIX visu laiku augstākā cena ir $ 0.373502, savukārt zemākā - $ 0.05677.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PRIVIX ir mainījies par -1.04% pēdējā stundā, par +1.78% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Privix (PRIVIX) tirgus informācija

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Pašreizējais Privix tirgus maksimums ir $ 1.36M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PRIVIX apjoms apgrozībā ir 21.00M ar kopējo apjomu 21000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.36M.

Privix (PRIVIX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Privix uz USD bija $ +0.0011308.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Privix uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Privix uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Privix uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0011308+1.78%
30 dienas$ 0--
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Privix (PRIVIX)?

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Privix cenas prognoze (USD)

Kāda būs Privix (PRIVIX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Privix (PRIVIX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Privix prognozes.

Apskati Privix cenas prognozi!

PRIVIX uz vietējām valūtām

Privix (PRIVIX) tokenomika

Privix (PRIVIX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PRIVIX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Privix (PRIVIX)

Kāda ir Privix (PRIVIX) vērtība šodien?
Reāllaika PRIVIX cena USD ir 0.064752 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PRIVIX uz USD cena?
Pašreizējā PRIVIX uz USD cena ir $ 0.064752. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Privix tirgus maksimums?
PRIVIX tirgus maksimums ir $ 1.36M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PRIVIX apjoms apgrozībā?
PRIVIX apjoms apgrozībā ir 21.00M USD.
Kāda bija PRIVIX vēsturiski augstākā cena?
PRIVIX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.373502 USD apmērā.
Kāda bija PRIVIX vēsturiski zemākā cena?
PRIVIX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.05677 USD.
Kāds ir PRIVIX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PRIVIX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PRIVIX šogad kāps augstāk?
PRIVIX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PRIVIX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:44:18 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.