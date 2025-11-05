BiržaDEX+
Reāllaika Private Aviation Finance Token cena šodien ir 0.0163322 USD. Seko līdzi reāllaika CINO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CINO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CINO

CINO Cenas informācija

Kas ir CINO

CINO Oficiālā tīmekļa vietne

CINO Tokenomika

CINO Cenas prognoze

1 CINO uz USD reāllaika cena:

$0.0163322
$0.0163322
-6.80%1D
mexc
USD
Private Aviation Finance Token (CINO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:49:05 (UTC+8)

Private Aviation Finance Token (CINO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+3.31%

-6.82%

-15.70%

-15.70%

Private Aviation Finance Token (CINO) reāllaika cena ir $0.0163322. Pēdējo 24 stundu laikā CINO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01565239 līdz augstākajai $ 0.01776346, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CINO visu laiku augstākā cena ir $ 0.053481, savukārt zemākā - $ 0.01565239.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CINO ir mainījies par +3.31% pēdējā stundā, par -6.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.70% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) tirgus informācija

Pašreizējais Private Aviation Finance Token tirgus maksimums ir $ 10.78M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CINO apjoms apgrozībā ir 659.71M ar kopējo apjomu 999905823.555594. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.33M.

Private Aviation Finance Token (CINO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Private Aviation Finance Token uz USD bija $ -0.0011970858630498.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Private Aviation Finance Token uz USD bija $ -0.0097937180.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Private Aviation Finance Token uz USD bija $ -0.0099789823.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Private Aviation Finance Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0011970858630498-6.82%
30 dienas$ -0.0097937180-59.96%
60 dienas$ -0.0099789823-61.10%
90 dienas$ 0--

Kas ir Private Aviation Finance Token (CINO)?

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Private Aviation Finance Token (CINO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Private Aviation Finance Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Private Aviation Finance Token (CINO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Private Aviation Finance Token (CINO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Private Aviation Finance Token prognozes.

Apskati Private Aviation Finance Token cenas prognozi!

CINO uz vietējām valūtām

Private Aviation Finance Token (CINO) tokenomika

Private Aviation Finance Token (CINO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CINO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Private Aviation Finance Token (CINO)

Kāda ir Private Aviation Finance Token (CINO) vērtība šodien?
Reāllaika CINO cena USD ir 0.0163322 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CINO uz USD cena?
Pašreizējā CINO uz USD cena ir $ 0.0163322. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Private Aviation Finance Token tirgus maksimums?
CINO tirgus maksimums ir $ 10.78M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CINO apjoms apgrozībā?
CINO apjoms apgrozībā ir 659.71M USD.
Kāda bija CINO vēsturiski augstākā cena?
CINO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.053481 USD apmērā.
Kāda bija CINO vēsturiski zemākā cena?
CINO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01565239 USD.
Kāds ir CINO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CINO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CINO šogad kāps augstāk?
CINO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CINO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Private Aviation Finance Token (CINO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

