Private Aviation Finance Token Cena (CINO)
+3.31%
-6.82%
-15.70%
-15.70%
Private Aviation Finance Token (CINO) reāllaika cena ir $0.0163322. Pēdējo 24 stundu laikā CINO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01565239 līdz augstākajai $ 0.01776346, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CINO visu laiku augstākā cena ir $ 0.053481, savukārt zemākā - $ 0.01565239.
Īstermiņa veiktspējas ziņā CINO ir mainījies par +3.31% pēdējā stundā, par -6.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.70% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Private Aviation Finance Token tirgus maksimums ir $ 10.78M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CINO apjoms apgrozībā ir 659.71M ar kopējo apjomu 999905823.555594. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.33M.
Šodien cenas izmaiņas Private Aviation Finance Token uz USD bija $ -0.0011970858630498.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Private Aviation Finance Token uz USD bija $ -0.0097937180.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Private Aviation Finance Token uz USD bija $ -0.0099789823.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Private Aviation Finance Token uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.0011970858630498
|-6.82%
|30 dienas
|$ -0.0097937180
|-59.96%
|60 dienas
|$ -0.0099789823
|-61.10%
|90 dienas
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
Private Aviation Finance Token (CINO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CINO tokena tokenomiku tagad!
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
