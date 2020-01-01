PRivaCY Coin (PRCY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PRivaCY Coin (PRCY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
PRivaCY Coin (PRCY) informācija

PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://prcycoin.com/

PRivaCY Coin (PRCY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PRivaCY Coin (PRCY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 106.61K
$ 106.61K$ 106.61K
Kopējais apjoms:
$ 62.08M
$ 62.08M$ 62.08M
Apjoms apgrozībā:
$ 15.98M
$ 15.98M$ 15.98M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 414.26K
$ 414.26K$ 414.26K
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.0
$ 3.0$ 3.0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00667302
$ 0.00667302$ 0.00667302

PRivaCY Coin (PRCY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PRivaCY Coin (PRCY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PRCY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PRCY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PRCY tokenomiku, uzzini PRCY tokena reāllaika cenu!

PRCY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PRCY? Mūsu PRCY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

