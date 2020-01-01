Prism (PRISM) tokenomika

Prism (PRISM) informācija

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books.

PRISM Token Utility:

Governance

Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers

Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later)

Stakers get tickets in trading competitions

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://prism.ag

Prism (PRISM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Prism (PRISM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M
Kopējais apjoms:
$ 1.91B
$ 1.91B$ 1.91B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.83B
$ 1.83B$ 1.83B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04643859
$ 0.04643859$ 0.04643859
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00112847
$ 0.00112847$ 0.00112847

Prism (PRISM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Prism (PRISM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PRISM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PRISM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PRISM tokenomiku, uzzini PRISM tokena reāllaika cenu!

PRISM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PRISM? Mūsu PRISM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

