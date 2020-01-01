Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomika

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Prime Numbers Labs (PRFI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Prime Numbers Labs (PRFI) informācija

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.

Its three production-grade applications are:

PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.

PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.

PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.

All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://primenumbers.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://docs.primenumbers.xyz/

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
Kopējais apjoms:
$ 93.61M
$ 93.61M$ 93.61M
Apjoms apgrozībā:
$ 11.55M
$ 11.55M$ 11.55M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.285396
$ 0.285396$ 0.285396
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.04999
$ 0.04999$ 0.04999
Pašreizējā cena:
$ 0.105428
$ 0.105428$ 0.105428

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PRFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PRFI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PRFI tokenomiku, uzzini PRFI tokena reāllaika cenu!

PRFI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PRFI? Mūsu PRFI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.