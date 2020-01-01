PRIMAL (PRIMAL) tokenomika

PRIMAL (PRIMAL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PRIMAL (PRIMAL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
PRIMAL (PRIMAL) informācija

PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens.

Designed for Mass Adoption:

Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens.

Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles

Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens.

Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.getprimal.com/

PRIMAL (PRIMAL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PRIMAL (PRIMAL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 62.12K
$ 62.12K
Kopējais apjoms:
$ 5.00B
$ 5.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.88B
$ 2.88B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 107.70K
$ 107.70K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01643575
$ 0.01643575
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

PRIMAL (PRIMAL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PRIMAL (PRIMAL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PRIMAL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PRIMAL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PRIMAL tokenomiku, uzzini PRIMAL tokena reāllaika cenu!

