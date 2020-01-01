PREME Token (PREME) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PREME Token (PREME), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
PREME Token (PREME) informācija

PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME.

PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow!

PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://premetoken.com/
Tehniskais dokuments:
https://premetoken.com/#whitepaper

PREME Token (PREME) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PREME Token (PREME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 192.27K
$ 192.27K
Kopējais apjoms:
$ 235.31M
$ 235.31M
Apjoms apgrozībā:
$ 145.28M
$ 145.28M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 311.42K
$ 311.42K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03344384
$ 0.03344384
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00112735
$ 0.00112735
Pašreizējā cena:
$ 0.00132342
$ 0.00132342

PREME Token (PREME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PREME Token (PREME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PREME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PREME tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PREME tokenomiku, uzzini PREME tokena reāllaika cenu!

PREME cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PREME? Mūsu PREME cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.