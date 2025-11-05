BiržaDEX+
Reāllaika Predi by Virtuals cena šodien ir 0.00844719 USD. Seko līdzi reāllaika PREDI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PREDI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PREDI

PREDI Cenas informācija

Kas ir PREDI

PREDI Oficiālā tīmekļa vietne

PREDI Tokenomika

PREDI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Predi by Virtuals logotips

Predi by Virtuals Cena (PREDI)

Nav sarakstā

1 PREDI uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Predi by Virtuals (PREDI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:58 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00789796
$ 0.00789796$ 0.00789796
24h zemākā
$ 0.00987963
$ 0.00987963$ 0.00987963
24h augstākā

$ 0.00789796
$ 0.00789796$ 0.00789796

$ 0.00987963
$ 0.00987963$ 0.00987963

$ 0.01911756
$ 0.01911756$ 0.01911756

$ 0
$ 0$ 0

+2.37%

-7.75%

-12.36%

-12.36%

Predi by Virtuals (PREDI) reāllaika cena ir $0.00844719. Pēdējo 24 stundu laikā PREDI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00789796 līdz augstākajai $ 0.00987963, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PREDI visu laiku augstākā cena ir $ 0.01911756, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PREDI ir mainījies par +2.37% pēdējā stundā, par -7.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Predi by Virtuals (PREDI) tirgus informācija

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

--
----

$ 8.44M
$ 8.44M$ 8.44M

498.97M
498.97M 498.97M

998,970,363.0
998,970,363.0 998,970,363.0

Pašreizējais Predi by Virtuals tirgus maksimums ir $ 4.21M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PREDI apjoms apgrozībā ir 498.97M ar kopējo apjomu 998970363.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.44M.

Predi by Virtuals (PREDI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Predi by Virtuals uz USD bija $ -0.000710152482336967.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Predi by Virtuals uz USD bija $ +0.0004240447.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Predi by Virtuals uz USD bija $ -0.0037579977.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Predi by Virtuals uz USD bija $ +0.003163386791182004.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000710152482336967-7.75%
30 dienas$ +0.0004240447+5.02%
60 dienas$ -0.0037579977-44.48%
90 dienas$ +0.003163386791182004+59.87%

Kas ir Predi by Virtuals (PREDI)?

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Predi by Virtuals (PREDI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Predi by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Predi by Virtuals (PREDI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Predi by Virtuals (PREDI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Predi by Virtuals prognozes.

Apskati Predi by Virtuals cenas prognozi!

PREDI uz vietējām valūtām

Predi by Virtuals (PREDI) tokenomika

Predi by Virtuals (PREDI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PREDI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Predi by Virtuals (PREDI)

Kāda ir Predi by Virtuals (PREDI) vērtība šodien?
Reāllaika PREDI cena USD ir 0.00844719 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PREDI uz USD cena?
Pašreizējā PREDI uz USD cena ir $ 0.00844719. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Predi by Virtuals tirgus maksimums?
PREDI tirgus maksimums ir $ 4.21M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PREDI apjoms apgrozībā?
PREDI apjoms apgrozībā ir 498.97M USD.
Kāda bija PREDI vēsturiski augstākā cena?
PREDI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01911756 USD apmērā.
Kāda bija PREDI vēsturiski zemākā cena?
PREDI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PREDI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PREDI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PREDI šogad kāps augstāk?
PREDI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PREDI cenas prognozi dziļākai analīzei.
