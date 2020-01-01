POWSCHE (POWSCHE) tokenomika
POWSCHE (POWSCHE) informācija
POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme.
The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time.
POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives.
Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.
POWSCHE (POWSCHE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos POWSCHE (POWSCHE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
POWSCHE (POWSCHE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
POWSCHE (POWSCHE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais POWSCHE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu POWSCHE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti POWSCHE tokenomiku, uzzini POWSCHE tokena reāllaika cenu!
POWSCHE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas POWSCHE? Mūsu POWSCHE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.