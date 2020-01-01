PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomika
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) informācija
About PowerPool
PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future.
Transaction Execution as a Service
The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc.
How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem?
-
AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.
-
Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.
-
DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CVP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CVP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CVP tokenomiku, uzzini CVP tokena reāllaika cenu!
CVP cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CVP? Mūsu CVP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.