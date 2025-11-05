BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Powerloom cena šodien ir 0.00335402 USD. Seko līdzi reāllaika POWER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POWER cenas tendenci MEXC.Reāllaika Powerloom cena šodien ir 0.00335402 USD. Seko līdzi reāllaika POWER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POWER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par POWER

POWER Cenas informācija

Kas ir POWER

POWER Tehniskais dokuments

POWER Oficiālā tīmekļa vietne

POWER Tokenomika

POWER Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Powerloom logotips

Powerloom Cena (POWER)

Nav sarakstā

1 POWER uz USD reāllaika cena:

$0.00335402
$0.00335402$0.00335402
-12.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Powerloom (POWER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:44:41 (UTC+8)

Powerloom (POWER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00327972
$ 0.00327972$ 0.00327972
24h zemākā
$ 0.00429827
$ 0.00429827$ 0.00429827
24h augstākā

$ 0.00327972
$ 0.00327972$ 0.00327972

$ 0.00429827
$ 0.00429827$ 0.00429827

$ 0.330112
$ 0.330112$ 0.330112

$ 0.00296729
$ 0.00296729$ 0.00296729

+0.00%

-12.77%

-28.59%

-28.59%

Powerloom (POWER) reāllaika cena ir $0.00335402. Pēdējo 24 stundu laikā POWER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00327972 līdz augstākajai $ 0.00429827, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. POWER visu laiku augstākā cena ir $ 0.330112, savukārt zemākā - $ 0.00296729.

Īstermiņa veiktspējas ziņā POWER ir mainījies par +0.00% pēdējā stundā, par -12.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Powerloom (POWER) tirgus informācija

$ 525.80K
$ 525.80K$ 525.80K

--
----

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

156.77M
156.77M 156.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Powerloom tirgus maksimums ir $ 525.80K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. POWER apjoms apgrozībā ir 156.77M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.35M.

Powerloom (POWER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Powerloom uz USD bija $ -0.000491034207234676.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Powerloom uz USD bija $ -0.0019349700.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Powerloom uz USD bija $ -0.0020602289.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Powerloom uz USD bija $ -0.006265312208996606.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000491034207234676-12.77%
30 dienas$ -0.0019349700-57.69%
60 dienas$ -0.0020602289-61.42%
90 dienas$ -0.006265312208996606-65.13%

Kas ir Powerloom (POWER)?

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Powerloom cenas prognoze (USD)

Kāda būs Powerloom (POWER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Powerloom (POWER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Powerloom prognozes.

Apskati Powerloom cenas prognozi!

POWER uz vietējām valūtām

Powerloom (POWER) tokenomika

Powerloom (POWER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par POWER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Powerloom (POWER)

Kāda ir Powerloom (POWER) vērtība šodien?
Reāllaika POWER cena USD ir 0.00335402 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā POWER uz USD cena?
Pašreizējā POWER uz USD cena ir $ 0.00335402. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Powerloom tirgus maksimums?
POWER tirgus maksimums ir $ 525.80K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir POWER apjoms apgrozībā?
POWER apjoms apgrozībā ir 156.77M USD.
Kāda bija POWER vēsturiski augstākā cena?
POWER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.330112 USD apmērā.
Kāda bija POWER vēsturiski zemākā cena?
POWER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00296729 USD.
Kāds ir POWER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu POWER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai POWER šogad kāps augstāk?
POWER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati POWER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:44:41 (UTC+8)

Powerloom (POWER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,544.04
$100,544.04$100,544.04

-2.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.46
$3,234.46$3,234.46

-7.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.78
$152.78$152.78

-5.38%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1660
$2.1660$2.1660

-5.08%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,544.04
$100,544.04$100,544.04

-2.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.46
$3,234.46$3,234.46

-7.77%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1660
$2.1660$2.1660

-5.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.78
$152.78$152.78

-5.38%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16035
$0.16035$0.16035

-2.18%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.24317
$0.24317$0.24317

+1,485.20%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1026
$2.1026$2.1026

+1,301.73%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+97.67%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%