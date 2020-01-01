Povel Durev (DUREV) tokenomika

Povel Durev (DUREV) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Povel Durev (DUREV), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Povel Durev (DUREV) informācija

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://poveldurev.net

Povel Durev (DUREV) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Povel Durev (DUREV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 963.71K
Kopējais apjoms:
$ 99.33M
Apjoms apgrozībā:
$ 99.33M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 963.71K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.167897
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00393016
Pašreizējā cena:
$ 0.00970232
Povel Durev (DUREV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Povel Durev (DUREV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DUREV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DUREV tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DUREV tokenomiku, uzzini DUREV tokena reāllaika cenu!

DUREV cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DUREV? Mūsu DUREV cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.