Reāllaika Portals cena šodien ir 0.02298815 USD. Seko līdzi reāllaika PORTALS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PORTALS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PORTALS

PORTALS Cenas informācija

Kas ir PORTALS

PORTALS Oficiālā tīmekļa vietne

PORTALS Tokenomika

PORTALS Cenas prognoze

Portals logotips

Portals Cena (PORTALS)

Nav sarakstā

1 PORTALS uz USD reāllaika cena:

$0.02298777
$0.02298777$0.02298777
+2.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Portals (PORTALS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:50 (UTC+8)

Portals (PORTALS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01907706
$ 0.01907706$ 0.01907706
24h zemākā
$ 0.02727821
$ 0.02727821$ 0.02727821
24h augstākā

$ 0.01907706
$ 0.01907706$ 0.01907706

$ 0.02727821
$ 0.02727821$ 0.02727821

$ 0.269855
$ 0.269855$ 0.269855

$ 0.01907706
$ 0.01907706$ 0.01907706

+0.25%

+2.45%

-15.42%

-15.42%

Portals (PORTALS) reāllaika cena ir $0.02298815. Pēdējo 24 stundu laikā PORTALS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01907706 līdz augstākajai $ 0.02727821, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PORTALS visu laiku augstākā cena ir $ 0.269855, savukārt zemākā - $ 0.01907706.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PORTALS ir mainījies par +0.25% pēdējā stundā, par +2.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Portals (PORTALS) tirgus informācija

$ 5.29M
$ 5.29M$ 5.29M

--
----

$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Portals tirgus maksimums ir $ 5.29M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PORTALS apjoms apgrozībā ir 230.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.00M.

Portals (PORTALS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Portals uz USD bija $ +0.00054943.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Portals uz USD bija $ -0.0129088646.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Portals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Portals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00054943+2.45%
30 dienas$ -0.0129088646-56.15%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Portals (PORTALS)?

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Portals (PORTALS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Portals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Portals (PORTALS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Portals (PORTALS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Portals prognozes.

Apskati Portals cenas prognozi!

PORTALS uz vietējām valūtām

Portals (PORTALS) tokenomika

Portals (PORTALS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PORTALS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Portals (PORTALS)

Kāda ir Portals (PORTALS) vērtība šodien?
Reāllaika PORTALS cena USD ir 0.02298815 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PORTALS uz USD cena?
Pašreizējā PORTALS uz USD cena ir $ 0.02298815. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Portals tirgus maksimums?
PORTALS tirgus maksimums ir $ 5.29M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PORTALS apjoms apgrozībā?
PORTALS apjoms apgrozībā ir 230.00M USD.
Kāda bija PORTALS vēsturiski augstākā cena?
PORTALS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.269855 USD apmērā.
Kāda bija PORTALS vēsturiski zemākā cena?
PORTALS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01907706 USD.
Kāds ir PORTALS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PORTALS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PORTALS šogad kāps augstāk?
PORTALS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PORTALS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:50 (UTC+8)

Portals (PORTALS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

