Pirkt kriptovalūtu
Reāllaika Popu cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika POPU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POPU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par POPU

POPU Cenas informācija

Kas ir POPU

POPU Oficiālā tīmekļa vietne

POPU Tokenomika

POPU Cenas prognoze

Popu logotips

Popu Cena (POPU)

Nav sarakstā

1 POPU uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Popu (POPU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:21:49 (UTC+8)

Popu (POPU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.12%

-5.12%

Popu (POPU) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā POPU tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. POPU visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā POPU ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -5.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Popu (POPU) tirgus informācija

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

--
----

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

998.75M
998.75M 998.75M

998,749,517.698614
998,749,517.698614 998,749,517.698614

Pašreizējais Popu tirgus maksimums ir $ 5.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. POPU apjoms apgrozībā ir 998.75M ar kopējo apjomu 998749517.698614. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.93K.

Popu (POPU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Popu uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Popu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Popu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Popu uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-21.95%
60 dienas$ 0-19.70%
90 dienas$ 0--

Kas ir Popu (POPU)?

$POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn’t take itself too seriously.

No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Popu (POPU) resurss

Oficiālā interneta vietne

Popu cenas prognoze (USD)

Kāda būs Popu (POPU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Popu (POPU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Popu prognozes.

Apskati Popu cenas prognozi!

POPU uz vietējām valūtām

Popu (POPU) tokenomika

Popu (POPU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par POPU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Popu (POPU)

Kāda ir Popu (POPU) vērtība šodien?
Reāllaika POPU cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā POPU uz USD cena?
Pašreizējā POPU uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Popu tirgus maksimums?
POPU tirgus maksimums ir $ 5.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir POPU apjoms apgrozībā?
POPU apjoms apgrozībā ir 998.75M USD.
Kāda bija POPU vēsturiski augstākā cena?
POPU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija POPU vēsturiski zemākā cena?
POPU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir POPU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu POPU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai POPU šogad kāps augstāk?
POPU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati POPU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:21:49 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

