Uzzini svarīgākos ieskatus par Popo (POPO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Popo (POPO) informācija

Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://popo.baby/

Popo (POPO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Popo (POPO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 39.95K
Kopējais apjoms:
$ 999.66M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.66M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 39.95K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00340483
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00003126
Pašreizējā cena:
$ 0
Popo (POPO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Popo (POPO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais POPO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu POPO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti POPO tokenomiku, uzzini POPO tokena reāllaika cenu!

POPO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas POPO? Mūsu POPO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

