POPEYE (POPEYE) tokenomika

POPEYE (POPEYE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par POPEYE (POPEYE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

POPEYE (POPEYE) informācija

The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem.

The $POPEYE ecosystem focuses on:

Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://popeyethesailor.fun/

POPEYE (POPEYE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos POPEYE (POPEYE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 23.52K
$ 23.52K$ 23.52K
Kopējais apjoms:
$ 999.70M
$ 999.70M$ 999.70M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.70M
$ 999.70M$ 999.70M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 23.52K
$ 23.52K$ 23.52K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

POPEYE (POPEYE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

POPEYE (POPEYE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais POPEYE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu POPEYE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti POPEYE tokenomiku, uzzini POPEYE tokena reāllaika cenu!

POPEYE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas POPEYE? Mūsu POPEYE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.