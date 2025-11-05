BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Poop cena šodien ir 0.01275176 USD. Seko līdzi reāllaika POOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POOP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Poop cena šodien ir 0.01275176 USD. Seko līdzi reāllaika POOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POOP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par POOP

POOP Cenas informācija

Kas ir POOP

POOP Oficiālā tīmekļa vietne

POOP Tokenomika

POOP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Poop logotips

Poop Cena (POOP)

Nav sarakstā

1 POOP uz USD reāllaika cena:

$0.01275177
$0.01275177$0.01275177
-10.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Poop (POOP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:44 (UTC+8)

Poop (POOP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01223167
$ 0.01223167$ 0.01223167
24h zemākā
$ 0.01456422
$ 0.01456422$ 0.01456422
24h augstākā

$ 0.01223167
$ 0.01223167$ 0.01223167

$ 0.01456422
$ 0.01456422$ 0.01456422

$ 0.064116
$ 0.064116$ 0.064116

$ 0.01223167
$ 0.01223167$ 0.01223167

+4.25%

-10.93%

-20.88%

-20.88%

Poop (POOP) reāllaika cena ir $0.01275176. Pēdējo 24 stundu laikā POOP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01223167 līdz augstākajai $ 0.01456422, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. POOP visu laiku augstākā cena ir $ 0.064116, savukārt zemākā - $ 0.01223167.

Īstermiņa veiktspējas ziņā POOP ir mainījies par +4.25% pēdējā stundā, par -10.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Poop (POOP) tirgus informācija

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

--
----

$ 12.75M
$ 12.75M$ 12.75M

165.02M
165.02M 165.02M

999,998,351.803749
999,998,351.803749 999,998,351.803749

Pašreizējais Poop tirgus maksimums ir $ 2.10M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. POOP apjoms apgrozībā ir 165.02M ar kopējo apjomu 999998351.803749. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.75M.

Poop (POOP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Poop uz USD bija $ -0.00156605430819136.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Poop uz USD bija $ -0.0066440673.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Poop uz USD bija $ -0.0083561607.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Poop uz USD bija $ -0.041355925967193404.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00156605430819136-10.93%
30 dienas$ -0.0066440673-52.10%
60 dienas$ -0.0083561607-65.52%
90 dienas$ -0.041355925967193404-76.43%

Kas ir Poop (POOP)?

$POOP is the token built for Doop, but this isn’t just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards.

I’m stronger, I’m smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game.

web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols.

its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Poop (POOP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Poop cenas prognoze (USD)

Kāda būs Poop (POOP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Poop (POOP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Poop prognozes.

Apskati Poop cenas prognozi!

POOP uz vietējām valūtām

Poop (POOP) tokenomika

Poop (POOP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par POOP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Poop (POOP)

Kāda ir Poop (POOP) vērtība šodien?
Reāllaika POOP cena USD ir 0.01275176 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā POOP uz USD cena?
Pašreizējā POOP uz USD cena ir $ 0.01275176. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Poop tirgus maksimums?
POOP tirgus maksimums ir $ 2.10M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir POOP apjoms apgrozībā?
POOP apjoms apgrozībā ir 165.02M USD.
Kāda bija POOP vēsturiski augstākā cena?
POOP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.064116 USD apmērā.
Kāda bija POOP vēsturiski zemākā cena?
POOP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01223167 USD.
Kāds ir POOP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu POOP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai POOP šogad kāps augstāk?
POOP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati POOP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:44 (UTC+8)

Poop (POOP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,246.14
$101,246.14$101,246.14

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,248.71
$3,248.71$3,248.71

-7.37%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.11
$155.11$155.11

-3.94%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2188
$2.2188$2.2188

-2.77%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,246.14
$101,246.14$101,246.14

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,248.71
$3,248.71$3,248.71

-7.37%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2188
$2.2188$2.2188

-2.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.11
$155.11$155.11

-3.94%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16368
$0.16368$0.16368

-0.15%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.5249
$3.5249$3.5249

+2,249.93%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16834
$0.16834$0.16834

+997.39%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000256
$0.0000000000000000000000000256$0.0000000000000000000000000256

+271.01%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06187
$0.06187$0.06187

+75.36%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%