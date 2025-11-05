BiržaDEX+
Reāllaika Poolz Finance cena šodien ir 0.216722 USD. Seko līdzi reāllaika POOLX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POOLX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par POOLX

POOLX Cenas informācija

Kas ir POOLX

POOLX Tehniskais dokuments

POOLX Oficiālā tīmekļa vietne

POOLX Tokenomika

POOLX Cenas prognoze

Poolz Finance logotips

Poolz Finance Cena (POOLX)

Nav sarakstā

1 POOLX uz USD reāllaika cena:

$0.216634
$0.216634$0.216634
-1.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Poolz Finance (POOLX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:43:58 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.214725
$ 0.214725$ 0.214725
24h zemākā
$ 0.223665
$ 0.223665$ 0.223665
24h augstākā

$ 0.214725
$ 0.214725$ 0.214725

$ 0.223665
$ 0.223665$ 0.223665

$ 7.18
$ 7.18$ 7.18

$ 0.155338
$ 0.155338$ 0.155338

+0.10%

-1.63%

-15.06%

-15.06%

Poolz Finance (POOLX) reāllaika cena ir $0.216722. Pēdējo 24 stundu laikā POOLX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.214725 līdz augstākajai $ 0.223665, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. POOLX visu laiku augstākā cena ir $ 7.18, savukārt zemākā - $ 0.155338.

Īstermiņa veiktspējas ziņā POOLX ir mainījies par +0.10% pēdējā stundā, par -1.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Poolz Finance (POOLX) tirgus informācija

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

5.23M
5.23M 5.23M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

Pašreizējais Poolz Finance tirgus maksimums ir $ 1.13M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. POOLX apjoms apgrozībā ir 5.23M ar kopējo apjomu 5500000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.19M.

Poolz Finance (POOLX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Poolz Finance uz USD bija $ -0.0036115101971734.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Poolz Finance uz USD bija $ -0.0326996655.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Poolz Finance uz USD bija $ -0.0195359279.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Poolz Finance uz USD bija $ +0.04687138939882954.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0036115101971734-1.63%
30 dienas$ -0.0326996655-15.08%
60 dienas$ -0.0195359279-9.01%
90 dienas$ +0.04687138939882954+27.60%

Kas ir Poolz Finance (POOLX)?

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Poolz Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Poolz Finance (POOLX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Poolz Finance (POOLX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Poolz Finance prognozes.

Apskati Poolz Finance cenas prognozi!

POOLX uz vietējām valūtām

Poolz Finance (POOLX) tokenomika

Poolz Finance (POOLX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par POOLX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Poolz Finance (POOLX)

Kāda ir Poolz Finance (POOLX) vērtība šodien?
Reāllaika POOLX cena USD ir 0.216722 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā POOLX uz USD cena?
Pašreizējā POOLX uz USD cena ir $ 0.216722. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Poolz Finance tirgus maksimums?
POOLX tirgus maksimums ir $ 1.13M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir POOLX apjoms apgrozībā?
POOLX apjoms apgrozībā ir 5.23M USD.
Kāda bija POOLX vēsturiski augstākā cena?
POOLX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 7.18 USD apmērā.
Kāda bija POOLX vēsturiski zemākā cena?
POOLX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.155338 USD.
Kāds ir POOLX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu POOLX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai POOLX šogad kāps augstāk?
POOLX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati POOLX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:43:58 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

