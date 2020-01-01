Poofcoin (POOFCOIN) tokenomika
Poofcoin (POOFCOIN) informācija
Poofcoin is a meme token launched on the Solana blockchain with a focus on simplicity, fun, and community. The project avoids unnecessary noise by operating only through X and an official website—no Telegram, no Discord, no distractions. There is no roadmap, staking, or complex utility; Poofcoin is a pure meme-driven token built for entertainment, viral culture, and social energy. It's about keeping crypto fun and lighthearted. Hold, laugh, and enjoy the Poof.
Poofcoin (POOFCOIN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Poofcoin (POOFCOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Poofcoin (POOFCOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Poofcoin (POOFCOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais POOFCOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu POOFCOIN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti POOFCOIN tokenomiku, uzzini POOFCOIN tokena reāllaika cenu!
POOFCOIN cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas POOFCOIN? Mūsu POOFCOIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.