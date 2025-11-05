BiržaDEX+
Reāllaika Polypump cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika POLYPUMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POLYPUMP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Polypump cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika POLYPUMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POLYPUMP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par POLYPUMP

POLYPUMP Cenas informācija

Kas ir POLYPUMP

POLYPUMP Tehniskais dokuments

POLYPUMP Oficiālā tīmekļa vietne

POLYPUMP Tokenomika

POLYPUMP Cenas prognoze

Polypump logotips

Polypump Cena (POLYPUMP)

Nav sarakstā

1 POLYPUMP uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Polypump (POLYPUMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:43:33 (UTC+8)

Polypump (POLYPUMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-8.15%

-35.47%

-35.47%

Polypump (POLYPUMP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā POLYPUMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. POLYPUMP visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā POLYPUMP ir mainījies par -0.64% pēdējā stundā, par -8.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Polypump (POLYPUMP) tirgus informācija

$ 6.98K
$ 6.98K$ 6.98K

--
----

$ 6.98K
$ 6.98K$ 6.98K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Polypump tirgus maksimums ir $ 6.98K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. POLYPUMP apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.98K.

Polypump (POLYPUMP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Polypump uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Polypump uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Polypump uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Polypump uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.15%
30 dienas$ 0-96.13%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Polypump (POLYPUMP)?

Polypump is a prediction market platform built on Solana where users can create and trade on outcome markets with real SOL. The goal is to make decentralized betting simple, transparent, and fast. Users connect their wallet, place a bet, and see odds and volume update in real time. Settlement is handled through on-chain escrow and mirrored into a clean database for profiles, leaderboards, and market stats. We focus on correctness, fair settlement, and usability instead of chasing high-frequency matching engines. In beta we use devnet SOL and a simple escrow flow, and we are preparing to move the system to mainnet for the official release. Polypump aims to give communities a reliable tool to express beliefs, hedge risks, or simply participate in fun market narratives, while keeping the infrastructure lean, secure, and user-friendly.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Polypump cenas prognoze (USD)

Kāda būs Polypump (POLYPUMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Polypump (POLYPUMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Polypump prognozes.

Apskati Polypump cenas prognozi!

POLYPUMP uz vietējām valūtām

Polypump (POLYPUMP) tokenomika

Polypump (POLYPUMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par POLYPUMP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Polypump (POLYPUMP)

Kāda ir Polypump (POLYPUMP) vērtība šodien?
Reāllaika POLYPUMP cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā POLYPUMP uz USD cena?
Pašreizējā POLYPUMP uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Polypump tirgus maksimums?
POLYPUMP tirgus maksimums ir $ 6.98K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir POLYPUMP apjoms apgrozībā?
POLYPUMP apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija POLYPUMP vēsturiski augstākā cena?
POLYPUMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija POLYPUMP vēsturiski zemākā cena?
POLYPUMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir POLYPUMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu POLYPUMP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai POLYPUMP šogad kāps augstāk?
POLYPUMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati POLYPUMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:43:33 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

