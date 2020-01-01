Polkamarkets (POLK) tokenomika

Polkamarkets (POLK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Polkamarkets (POLK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Polkamarkets (POLK) informācija

Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot.

Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market.

Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions.

Participate & Provide Liquidity to Earn.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.polkamarkets.com/

Polkamarkets (POLK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Polkamarkets (POLK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 880.84K
$ 880.84K$ 880.84K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 880.84K
$ 880.84K$ 880.84K
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.18
$ 4.18$ 4.18
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00561973
$ 0.00561973$ 0.00561973
Pašreizējā cena:
$ 0.00880844
$ 0.00880844$ 0.00880844

Polkamarkets (POLK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Polkamarkets (POLK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais POLK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu POLK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti POLK tokenomiku, uzzini POLK tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.