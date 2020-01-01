Polaris Share (POLA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Polaris Share (POLA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Polaris Share (POLA) informācija

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users.

This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://polarishare.io/
Tehniskais dokuments:
https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Polaris Share (POLA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Polaris Share (POLA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.86M
Kopējais apjoms:
$ 4.60B
Apjoms apgrozībā:
$ 525.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 68.74M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.522685
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00785633
Pašreizējā cena:
$ 0.0149586
Polaris Share (POLA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Polaris Share (POLA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais POLA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu POLA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti POLA tokenomiku, uzzini POLA tokena reāllaika cenu!

POLA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas POLA? Mūsu POLA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.