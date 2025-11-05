BiržaDEX+
Reāllaika POL Staked WBERA cena šodien ir 1.97 USD. Seko līdzi reāllaika SWBERA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SWBERA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SWBERA

SWBERA Cenas informācija

Kas ir SWBERA

SWBERA Tokenomika

SWBERA Cenas prognoze

POL Staked WBERA logotips

POL Staked WBERA Cena (SWBERA)

Nav sarakstā

1 SWBERA uz USD reāllaika cena:

$1.96
$1.96
-5.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
POL Staked WBERA (SWBERA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:37 (UTC+8)

POL Staked WBERA (SWBERA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.79
$ 1.79
24h zemākā
$ 2.09
$ 2.09
24h augstākā

$ 1.79
$ 1.79

$ 2.09
$ 2.09

$ 6.33
$ 6.33

$ 1.79
$ 1.79

+4.18%

-5.35%

-7.56%

-7.56%

POL Staked WBERA (SWBERA) reāllaika cena ir $1.97. Pēdējo 24 stundu laikā SWBERA tika tirgots robežās no zemākās $ 1.79 līdz augstākajai $ 2.09, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SWBERA visu laiku augstākā cena ir $ 6.33, savukārt zemākā - $ 1.79.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SWBERA ir mainījies par +4.18% pēdējā stundā, par -5.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

POL Staked WBERA (SWBERA) tirgus informācija

$ 28.86M
$ 28.86M

--
--

$ 28.86M
$ 28.86M

14.84M
14.84M

14,843,203.73996897
14,843,203.73996897

Pašreizējais POL Staked WBERA tirgus maksimums ir $ 28.86M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SWBERA apjoms apgrozībā ir 14.84M ar kopējo apjomu 14843203.73996897. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 28.86M.

POL Staked WBERA (SWBERA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas POL Staked WBERA uz USD bija $ -0.111447118403079.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas POL Staked WBERA uz USD bija $ -0.8074153350.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas POL Staked WBERA uz USD bija $ -0.4496162520.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas POL Staked WBERA uz USD bija $ -0.0382698688422633.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.111447118403079-5.35%
30 dienas$ -0.8074153350-40.98%
60 dienas$ -0.4496162520-22.82%
90 dienas$ -0.0382698688422633-1.90%

Kas ir POL Staked WBERA (SWBERA)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

POL Staked WBERA cenas prognoze (USD)

Kāda būs POL Staked WBERA (SWBERA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu POL Staked WBERA (SWBERA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa POL Staked WBERA prognozes.

Apskati POL Staked WBERA cenas prognozi!

SWBERA uz vietējām valūtām

POL Staked WBERA (SWBERA) tokenomika

POL Staked WBERA (SWBERA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SWBERA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par POL Staked WBERA (SWBERA)

Kāda ir POL Staked WBERA (SWBERA) vērtība šodien?
Reāllaika SWBERA cena USD ir 1.97 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SWBERA uz USD cena?
Pašreizējā SWBERA uz USD cena ir $ 1.97. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir POL Staked WBERA tirgus maksimums?
SWBERA tirgus maksimums ir $ 28.86M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SWBERA apjoms apgrozībā?
SWBERA apjoms apgrozībā ir 14.84M USD.
Kāda bija SWBERA vēsturiski augstākā cena?
SWBERA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 6.33 USD apmērā.
Kāda bija SWBERA vēsturiski zemākā cena?
SWBERA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.79 USD.
Kāds ir SWBERA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SWBERA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SWBERA šogad kāps augstāk?
SWBERA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SWBERA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:37 (UTC+8)

POL Staked WBERA (SWBERA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

$101,285.89

$3,251.68

$155.09

$1.0001

$2.2191

$101,285.89

$3,251.68

$2.2191

$155.09

$0.16372

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.5700

$0.16834

$0.0000000000000000000000000256

$0.06152

$0.0000636

