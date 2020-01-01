PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomika

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PokPok Golden Egg (PEGG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

PokPok Golden Egg (PEGG) informācija

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round!

Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled.

At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pokpok.io
Tehniskais dokuments:
https://pokpok.gitbook.io

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 705.47K
$ 705.47K
Kopējais apjoms:
$ 10.59M
$ 10.59M
Apjoms apgrozībā:
$ 8.16M
$ 8.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 915.63K
$ 915.63K
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.81
$ 5.81
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.055458
$ 0.055458
Pašreizējā cena:
$ 0.085544
$ 0.085544

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PokPok Golden Egg (PEGG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PEGG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PEGG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PEGG tokenomiku, uzzini PEGG tokena reāllaika cenu!

PEGG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PEGG? Mūsu PEGG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

