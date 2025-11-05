BiržaDEX+
Reāllaika PokPok Agent Brain by Virtuals cena šodien ir 0.00207297 USD. Seko līdzi reāllaika CTDA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CTDA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CTDA

CTDA Cenas informācija

Kas ir CTDA

CTDA Oficiālā tīmekļa vietne

CTDA Tokenomika

CTDA Cenas prognoze

1 CTDA uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:43:03 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Cenas informācija (USD)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) reāllaika cena ir $0.00207297. Pēdējo 24 stundu laikā CTDA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00198724 līdz augstākajai $ 0.00245102, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CTDA visu laiku augstākā cena ir $ 0.01343034, savukārt zemākā - $ 0.00120611.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CTDA ir mainījies par -1.87% pēdējā stundā, par -12.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) tirgus informācija

$ 334.85K
$ 334.85K$ 334.85K

--
----

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais PokPok Agent Brain by Virtuals tirgus maksimums ir $ 334.85K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CTDA apjoms apgrozībā ir 161.53M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.07M.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PokPok Agent Brain by Virtuals uz USD bija $ -0.000296410905807756.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PokPok Agent Brain by Virtuals uz USD bija $ -0.0010300119.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PokPok Agent Brain by Virtuals uz USD bija $ -0.0013098166.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PokPok Agent Brain by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000296410905807756-12.51%
30 dienas$ -0.0010300119-49.68%
60 dienas$ -0.0013098166-63.18%
90 dienas$ 0--

Kas ir PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)?

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) resurss

Oficiālā interneta vietne

PokPok Agent Brain by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PokPok Agent Brain by Virtuals prognozes.

Apskati PokPok Agent Brain by Virtuals cenas prognozi!

CTDA uz vietējām valūtām

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) tokenomika

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CTDA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Kāda ir PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) vērtība šodien?
Reāllaika CTDA cena USD ir 0.00207297 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CTDA uz USD cena?
Pašreizējā CTDA uz USD cena ir $ 0.00207297. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PokPok Agent Brain by Virtuals tirgus maksimums?
CTDA tirgus maksimums ir $ 334.85K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CTDA apjoms apgrozībā?
CTDA apjoms apgrozībā ir 161.53M USD.
Kāda bija CTDA vēsturiski augstākā cena?
CTDA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01343034 USD apmērā.
Kāda bija CTDA vēsturiski zemākā cena?
CTDA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00120611 USD.
Kāds ir CTDA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CTDA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CTDA šogad kāps augstāk?
CTDA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CTDA cenas prognozi dziļākai analīzei.
