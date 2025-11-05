BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika POKI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika POKI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POKI cenas tendenci MEXC.Reāllaika POKI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika POKI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POKI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par POKI

POKI Cenas informācija

Kas ir POKI

POKI Oficiālā tīmekļa vietne

POKI Tokenomika

POKI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

POKI logotips

POKI Cena (POKI)

Nav sarakstā

1 POKI uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
POKI (POKI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:53 (UTC+8)

POKI (POKI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-7.53%

-25.01%

-25.01%

POKI (POKI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā POKI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. POKI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00106015, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā POKI ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -7.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

POKI (POKI) tirgus informācija

$ 13.29K
$ 13.29K$ 13.29K

--
----

$ 13.50K
$ 13.50K$ 13.50K

984.06M
984.06M 984.06M

999,845,689.148339
999,845,689.148339 999,845,689.148339

Pašreizējais POKI tirgus maksimums ir $ 13.29K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. POKI apjoms apgrozībā ir 984.06M ar kopējo apjomu 999845689.148339. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.50K.

POKI (POKI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas POKI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas POKI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas POKI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas POKI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.53%
30 dienas$ 0-64.97%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir POKI (POKI)?

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

POKI (POKI) resurss

Oficiālā interneta vietne

POKI cenas prognoze (USD)

Kāda būs POKI (POKI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu POKI (POKI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa POKI prognozes.

Apskati POKI cenas prognozi!

POKI uz vietējām valūtām

POKI (POKI) tokenomika

POKI (POKI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par POKI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par POKI (POKI)

Kāda ir POKI (POKI) vērtība šodien?
Reāllaika POKI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā POKI uz USD cena?
Pašreizējā POKI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir POKI tirgus maksimums?
POKI tirgus maksimums ir $ 13.29K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir POKI apjoms apgrozībā?
POKI apjoms apgrozībā ir 984.06M USD.
Kāda bija POKI vēsturiski augstākā cena?
POKI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00106015 USD apmērā.
Kāda bija POKI vēsturiski zemākā cena?
POKI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir POKI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu POKI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai POKI šogad kāps augstāk?
POKI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati POKI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:53 (UTC+8)

POKI (POKI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,565.43
$100,565.43$100,565.43

-2.53%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,238.24
$3,238.24$3,238.24

-7.66%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.98
$152.98$152.98

-5.26%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1693
$2.1693$2.1693

-4.94%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,565.43
$100,565.43$100,565.43

-2.53%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,238.24
$3,238.24$3,238.24

-7.66%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1693
$2.1693$2.1693

-4.94%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.98
$152.98$152.98

-5.26%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16045
$0.16045$0.16045

-2.12%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22998
$0.22998$0.22998

+1,399.21%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.9785
$1.9785$1.9785

+1,219.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000177
$0.000000000177$0.000000000177

+105.81%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%