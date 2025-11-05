BiržaDEX+
Reāllaika Pockemy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PKM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PKM cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pockemy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PKM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PKM cenas tendenci MEXC.

1 PKM uz USD reāllaika cena:

$0.00063633
-16.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pockemy (PKM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:48:30 (UTC+8)

Pockemy (PKM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.03301221
$ 0
+0.73%

-16.79%

-25.61%

-25.61%

Pockemy (PKM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PKM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PKM visu laiku augstākā cena ir $ 0.03301221, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PKM ir mainījies par +0.73% pēdējā stundā, par -16.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pockemy (PKM) tirgus informācija

$ 635.82K
--
$ 635.82K
999.93M
999,927,177.259334
Pašreizējais Pockemy tirgus maksimums ir $ 635.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PKM apjoms apgrozībā ir 999.93M ar kopējo apjomu 999927177.259334. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 635.82K.

Pockemy (PKM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pockemy uz USD bija $ -0.000128411537333605.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pockemy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pockemy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pockemy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000128411537333605-16.79%
30 dienas$ 0-83.18%
60 dienas$ 0+354.74%
90 dienas$ 0--

Kas ir Pockemy (PKM)?

Pockemy is the official character and official partner of Smart Pocket. $PKM is a 100% fair-launch token with no team holdings. $PKM is a fully certified and registered as a verified token on Smart Pocket.

CA: 6LH9NDBYUf7thDx8sMZppZpxAsdXtsQ9VN37gKMpZRSp Launchpad: https://www.smapocke.app Official Website: https://pockemy.com/ Swap: https://www.smapocke.app/meme-pad/6LH9NDBYUf7thDx8sMZppZpxAsdXtsQ9VN37gKMpZRSp

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pockemy (PKM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pockemy cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pockemy (PKM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pockemy (PKM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pockemy prognozes.

Apskati Pockemy cenas prognozi!

PKM uz vietējām valūtām

Pockemy (PKM) tokenomika

Pockemy (PKM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PKM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pockemy (PKM)

Kāda ir Pockemy (PKM) vērtība šodien?
Reāllaika PKM cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PKM uz USD cena?
Pašreizējā PKM uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pockemy tirgus maksimums?
PKM tirgus maksimums ir $ 635.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PKM apjoms apgrozībā?
PKM apjoms apgrozībā ir 999.93M USD.
Kāda bija PKM vēsturiski augstākā cena?
PKM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03301221 USD apmērā.
Kāda bija PKM vēsturiski zemākā cena?
PKM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PKM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PKM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PKM šogad kāps augstāk?
PKM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PKM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pockemy (PKM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

