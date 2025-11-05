BiržaDEX+
Reāllaika PLYR L1 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PLYR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PLYR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PLYR

PLYR Cenas informācija

Kas ir PLYR

PLYR Tehniskais dokuments

PLYR Oficiālā tīmekļa vietne

PLYR Tokenomika

PLYR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PLYR L1 logotips

PLYR L1 Cena (PLYR)

Nav sarakstā

1 PLYR uz USD reāllaika cena:

$0.00053648
$0.00053648
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PLYR L1 (PLYR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:39 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02441299
$ 0.02441299

$ 0
$ 0

--

--

-84.27%

-84.27%

PLYR L1 (PLYR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PLYR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PLYR visu laiku augstākā cena ir $ 0.02441299, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PLYR ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -84.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PLYR L1 (PLYR) tirgus informācija

$ 65.56K
$ 65.56K

--
--

$ 402.35K
$ 402.35K

122.21M
122.21M

749,980,926.8656971
749,980,926.8656971

Pašreizējais PLYR L1 tirgus maksimums ir $ 65.56K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PLYR apjoms apgrozībā ir 122.21M ar kopējo apjomu 749980926.8656971. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 402.35K.

PLYR L1 (PLYR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PLYR L1 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PLYR L1 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PLYR L1 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PLYR L1 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-82.67%
60 dienas$ 0-88.87%
90 dienas$ 0--

Kas ir PLYR L1 (PLYR)?

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PLYR L1 cenas prognoze (USD)

Kāda būs PLYR L1 (PLYR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PLYR L1 (PLYR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PLYR L1 prognozes.

Apskati PLYR L1 cenas prognozi!

PLYR uz vietējām valūtām

PLYR L1 (PLYR) tokenomika

PLYR L1 (PLYR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PLYR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PLYR L1 (PLYR)

Kāda ir PLYR L1 (PLYR) vērtība šodien?
Reāllaika PLYR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PLYR uz USD cena?
Pašreizējā PLYR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PLYR L1 tirgus maksimums?
PLYR tirgus maksimums ir $ 65.56K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PLYR apjoms apgrozībā?
PLYR apjoms apgrozībā ir 122.21M USD.
Kāda bija PLYR vēsturiski augstākā cena?
PLYR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02441299 USD apmērā.
Kāda bija PLYR vēsturiski zemākā cena?
PLYR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PLYR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PLYR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PLYR šogad kāps augstāk?
PLYR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PLYR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:39 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,578.99

$3,239.81

$152.93

$1.0001

$2.1687

$100,578.99

$3,239.81

$2.1687

$152.93

$0.16040

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.22457

$2.0045

$0.0000000000000000000000000340

$0.000000000177

$0.0000640

