Pluton (PLU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pluton (PLU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Pluton (PLU) informācija

Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://plutus.it/

Pluton (PLU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pluton (PLU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.74M
$ 5.74M$ 5.74M
Kopējais apjoms:
$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 11.50M
$ 11.50M$ 11.50M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M
Visu laiku augstākā cena:
$ 32.76
$ 32.76$ 32.76
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.308461
$ 0.308461$ 0.308461
Pašreizējā cena:
$ 0.499077
$ 0.499077$ 0.499077

Pluton (PLU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pluton (PLU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PLU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PLU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PLU tokenomiku, uzzini PLU tokena reāllaika cenu!

PLU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PLU? Mūsu PLU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.