BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika PLURcoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PLUR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PLUR cenas tendenci MEXC.Reāllaika PLURcoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PLUR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PLUR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PLUR

PLUR Cenas informācija

Kas ir PLUR

PLUR Oficiālā tīmekļa vietne

PLUR Tokenomika

PLUR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PLURcoin logotips

PLURcoin Cena (PLUR)

Nav sarakstā

1 PLUR uz USD reāllaika cena:

$0.00017206
$0.00017206$0.00017206
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PLURcoin (PLUR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:32 (UTC+8)

PLURcoin (PLUR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PLURcoin (PLUR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PLUR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PLUR visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PLUR ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PLURcoin (PLUR) tirgus informācija

$ 188.75K
$ 188.75K$ 188.75K

--
----

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

1.10B
1.10B 1.10B

56,097,013,924.83797
56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

Pašreizējais PLURcoin tirgus maksimums ir $ 188.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PLUR apjoms apgrozībā ir 1.10B ar kopējo apjomu 56097013924.83797. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.65M.

PLURcoin (PLUR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PLURcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PLURcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PLURcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PLURcoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-23.24%
60 dienas$ 0-22.74%
90 dienas$ 0--

Kas ir PLURcoin (PLUR)?

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PLURcoin (PLUR) resurss

Oficiālā interneta vietne

PLURcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs PLURcoin (PLUR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PLURcoin (PLUR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PLURcoin prognozes.

Apskati PLURcoin cenas prognozi!

PLUR uz vietējām valūtām

PLURcoin (PLUR) tokenomika

PLURcoin (PLUR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PLUR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PLURcoin (PLUR)

Kāda ir PLURcoin (PLUR) vērtība šodien?
Reāllaika PLUR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PLUR uz USD cena?
Pašreizējā PLUR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PLURcoin tirgus maksimums?
PLUR tirgus maksimums ir $ 188.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PLUR apjoms apgrozībā?
PLUR apjoms apgrozībā ir 1.10B USD.
Kāda bija PLUR vēsturiski augstākā cena?
PLUR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PLUR vēsturiski zemākā cena?
PLUR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PLUR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PLUR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PLUR šogad kāps augstāk?
PLUR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PLUR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:32 (UTC+8)

PLURcoin (PLUR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,549.05
$100,549.05$100,549.05

-2.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,238.60
$3,238.60$3,238.60

-7.65%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.97
$152.97$152.97

-5.27%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1683
$2.1683$2.1683

-4.98%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,549.05
$100,549.05$100,549.05

-2.55%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,238.60
$3,238.60$3,238.60

-7.65%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1683
$2.1683$2.1683

-4.98%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.97
$152.97$152.97

-5.27%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16044
$0.16044$0.16044

-2.12%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23113
$0.23113$0.23113

+1,406.71%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0020
$2.0020$2.0020

+1,234.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000177
$0.000000000177$0.000000000177

+105.81%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%