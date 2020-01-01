Plume USD (PUSD) tokenomika

Plume USD (PUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Plume USD (PUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Plume USD (PUSD) informācija

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pusd.plume.org/
Tehniskais dokuments:
https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd

Plume USD (PUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Plume USD (PUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M
Kopējais apjoms:
$ 19.69M
$ 19.69M$ 19.69M
Apjoms apgrozībā:
$ 19.69M
$ 19.69M$ 19.69M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.981207
$ 0.981207$ 0.981207
Pašreizējā cena:
$ 0.998551
$ 0.998551$ 0.998551

Plume USD (PUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Plume USD (PUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PUSD tokenomiku, uzzini PUSD tokena reāllaika cenu!

PUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PUSD? Mūsu PUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.