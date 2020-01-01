Plugin (PLI) tokenomika
Plugin (PLI) informācija
Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.
Plugin (PLI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Plugin (PLI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Plugin (PLI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Plugin (PLI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PLI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PLI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PLI tokenomiku, uzzini PLI tokena reāllaika cenu!
