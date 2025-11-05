BiržaDEX+
Reāllaika Plazzy the dog cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PLAZZY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PLAZZY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PLAZZY

PLAZZY Cenas informācija

Kas ir PLAZZY

PLAZZY Oficiālā tīmekļa vietne

PLAZZY Tokenomika

PLAZZY Cenas prognoze

Plazzy the dog logotips

Plazzy the dog Cena (PLAZZY)

Nav sarakstā

1 PLAZZY uz USD reāllaika cena:

$0.00064217
$0.00064217$0.00064217
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Plazzy the dog (PLAZZY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:17 (UTC+8)

Plazzy the dog (PLAZZY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.01%

+0.10%

+0.10%

Plazzy the dog (PLAZZY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PLAZZY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PLAZZY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PLAZZY ir mainījies par +0.00% pēdējā stundā, par +0.01% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Plazzy the dog (PLAZZY) tirgus informācija

$ 642.17K
$ 642.17K$ 642.17K

--
----

$ 642.17K
$ 642.17K$ 642.17K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Plazzy the dog tirgus maksimums ir $ 642.17K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PLAZZY apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 642.17K.

Plazzy the dog (PLAZZY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Plazzy the dog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Plazzy the dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Plazzy the dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Plazzy the dog uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.01%
30 dienas$ 0-12.86%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Plazzy the dog (PLAZZY)?

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Plazzy the dog (PLAZZY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Plazzy the dog cenas prognoze (USD)

Kāda būs Plazzy the dog (PLAZZY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Plazzy the dog (PLAZZY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Plazzy the dog prognozes.

Apskati Plazzy the dog cenas prognozi!

PLAZZY uz vietējām valūtām

Plazzy the dog (PLAZZY) tokenomika

Plazzy the dog (PLAZZY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PLAZZY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Plazzy the dog (PLAZZY)

Kāda ir Plazzy the dog (PLAZZY) vērtība šodien?
Reāllaika PLAZZY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PLAZZY uz USD cena?
Pašreizējā PLAZZY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Plazzy the dog tirgus maksimums?
PLAZZY tirgus maksimums ir $ 642.17K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PLAZZY apjoms apgrozībā?
PLAZZY apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija PLAZZY vēsturiski augstākā cena?
PLAZZY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PLAZZY vēsturiski zemākā cena?
PLAZZY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PLAZZY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PLAZZY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PLAZZY šogad kāps augstāk?
PLAZZY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PLAZZY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:17 (UTC+8)

Plazzy the dog (PLAZZY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

