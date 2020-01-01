Plata Network (PLATA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Plata Network (PLATA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Plata Network (PLATA) informācija

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology.

The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level.

Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage.

In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets.

Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view

Plata Network (PLATA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Plata Network (PLATA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 32.20K
Kopējais apjoms:
$ 510.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 366.03M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 44.86K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01050666
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Plata Network (PLATA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Plata Network (PLATA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PLATA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PLATA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PLATA tokenomiku, uzzini PLATA tokena reāllaika cenu!

PLATA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PLATA? Mūsu PLATA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

