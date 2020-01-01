Plants VS Ronke (PVR) tokenomika
Plants VS Ronke (PVR) informācija
Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn.
Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs.
Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.
Plants VS Ronke (PVR) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Plants VS Ronke (PVR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Plants VS Ronke (PVR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Plants VS Ronke (PVR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PVR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PVR tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PVR tokenomiku, uzzini PVR tokena reāllaika cenu!
PVR cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PVR? Mūsu PVR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.