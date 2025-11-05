BiržaDEX+
Reāllaika Planet Horse V2 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PHORSE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHORSE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PHORSE

PHORSE Cenas informācija

Kas ir PHORSE

PHORSE Oficiālā tīmekļa vietne

PHORSE Tokenomika

PHORSE Cenas prognoze

Planet Horse V2 logotips

Planet Horse V2 Cena (PHORSE)

Nav sarakstā

1 PHORSE uz USD reāllaika cena:

$0.00020925
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Planet Horse V2 (PHORSE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:42:03 (UTC+8)

Planet Horse V2 (PHORSE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
24h zemākā
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0
$ 0.00181314
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Planet Horse V2 (PHORSE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PHORSE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PHORSE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00181314, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PHORSE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Planet Horse V2 (PHORSE) tirgus informācija

$ 62.78K
--
$ 62.78K
300.00M
300,000,000.0
Pašreizējais Planet Horse V2 tirgus maksimums ir $ 62.78K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PHORSE apjoms apgrozībā ir 300.00M ar kopējo apjomu 300000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 62.78K.

Planet Horse V2 (PHORSE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Planet Horse V2 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Planet Horse V2 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Planet Horse V2 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Planet Horse V2 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-53.60%
60 dienas$ 0-75.95%
90 dienas$ 0--

Kas ir Planet Horse V2 (PHORSE)?

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Planet Horse V2 (PHORSE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Planet Horse V2 cenas prognoze (USD)

Kāda būs Planet Horse V2 (PHORSE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Planet Horse V2 (PHORSE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Planet Horse V2 prognozes.

Apskati Planet Horse V2 cenas prognozi!

PHORSE uz vietējām valūtām

Planet Horse V2 (PHORSE) tokenomika

Planet Horse V2 (PHORSE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PHORSE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Planet Horse V2 (PHORSE)

Kāda ir Planet Horse V2 (PHORSE) vērtība šodien?
Reāllaika PHORSE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PHORSE uz USD cena?
Pašreizējā PHORSE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Planet Horse V2 tirgus maksimums?
PHORSE tirgus maksimums ir $ 62.78K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PHORSE apjoms apgrozībā?
PHORSE apjoms apgrozībā ir 300.00M USD.
Kāda bija PHORSE vēsturiski augstākā cena?
PHORSE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00181314 USD apmērā.
Kāda bija PHORSE vēsturiski zemākā cena?
PHORSE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PHORSE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PHORSE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PHORSE šogad kāps augstāk?
PHORSE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PHORSE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Planet Horse V2 (PHORSE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

