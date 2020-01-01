PIXL (PIXL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PIXL (PIXL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
PIXL (PIXL) informācija

What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc.

What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more.

History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers.

What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene.

What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.sappyseals.io/
Tehniskais dokuments:
https://gitbook.thepixlverse.com/

PIXL (PIXL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PIXL (PIXL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 16.52M
Kopējais apjoms:
$ 500.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 500.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.52M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.164294
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00590734
Pašreizējā cena:
$ 0.03301029
PIXL (PIXL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PIXL (PIXL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PIXL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PIXL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PIXL tokenomiku, uzzini PIXL tokena reāllaika cenu!

PIXL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PIXL? Mūsu PIXL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.