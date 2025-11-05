BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Pitaya cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PITAYA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PITAYA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pitaya cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PITAYA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PITAYA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PITAYA

PITAYA Cenas informācija

Kas ir PITAYA

PITAYA Oficiālā tīmekļa vietne

PITAYA Tokenomika

PITAYA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Pitaya logotips

Pitaya Cena (PITAYA)

Nav sarakstā

1 PITAYA uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pitaya (PITAYA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:41:33 (UTC+8)

Pitaya (PITAYA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-6.40%

-27.27%

-27.27%

Pitaya (PITAYA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PITAYA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PITAYA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PITAYA ir mainījies par -0.53% pēdējā stundā, par -6.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pitaya (PITAYA) tirgus informācija

$ 76.12K
$ 76.12K$ 76.12K

--
----

$ 76.16K
$ 76.16K$ 76.16K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,921.997011
999,383,921.997011 999,383,921.997011

Pašreizējais Pitaya tirgus maksimums ir $ 76.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PITAYA apjoms apgrozībā ir 998.81M ar kopējo apjomu 999383921.997011. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 76.16K.

Pitaya (PITAYA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pitaya uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pitaya uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pitaya uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pitaya uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.40%
30 dienas$ 0-51.59%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Pitaya (PITAYA)?

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pitaya (PITAYA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pitaya cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pitaya (PITAYA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pitaya (PITAYA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pitaya prognozes.

Apskati Pitaya cenas prognozi!

PITAYA uz vietējām valūtām

Pitaya (PITAYA) tokenomika

Pitaya (PITAYA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PITAYA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pitaya (PITAYA)

Kāda ir Pitaya (PITAYA) vērtība šodien?
Reāllaika PITAYA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PITAYA uz USD cena?
Pašreizējā PITAYA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pitaya tirgus maksimums?
PITAYA tirgus maksimums ir $ 76.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PITAYA apjoms apgrozībā?
PITAYA apjoms apgrozībā ir 998.81M USD.
Kāda bija PITAYA vēsturiski augstākā cena?
PITAYA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PITAYA vēsturiski zemākā cena?
PITAYA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PITAYA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PITAYA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PITAYA šogad kāps augstāk?
PITAYA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PITAYA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:41:33 (UTC+8)

Pitaya (PITAYA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,538.39
$100,538.39$100,538.39

-2.56%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,242.19
$3,242.19$3,242.19

-7.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.16
$153.16$153.16

-5.15%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1709
$2.1709$2.1709

-4.87%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,538.39
$100,538.39$100,538.39

-2.56%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,242.19
$3,242.19$3,242.19

-7.55%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1709
$2.1709$2.1709

-4.87%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.16
$153.16$153.16

-5.15%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16063
$0.16063$0.16063

-2.01%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.24700
$0.24700$0.24700

+1,510.16%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.9783
$1.9783$1.9783

+1,218.86%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000175
$0.000000000175$0.000000000175

+103.48%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%