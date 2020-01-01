Pinto (PINTO) tokenomika
Pinto is low volatility money built on Base.
The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility.
Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins.
Stablecoin out. Low volatility money in.
Pinto (PINTO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Pinto (PINTO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Pinto (PINTO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Pinto (PINTO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PINTO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PINTO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PINTO tokenomiku, uzzini PINTO tokena reāllaika cenu!
