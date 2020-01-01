Pinto (PINTO) tokenomika

Pinto (PINTO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pinto (PINTO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Pinto (PINTO) informācija

Pinto is low volatility money built on Base.

The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility.

Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins.

Stablecoin out. Low volatility money in.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pinto.money/

Pinto (PINTO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pinto (PINTO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.35M
$ 9.35M$ 9.35M
Kopējais apjoms:
$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.35M
$ 9.35M$ 9.35M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.343824
$ 0.343824$ 0.343824
Pašreizējā cena:
$ 0.857032
$ 0.857032$ 0.857032

Pinto (PINTO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pinto (PINTO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PINTO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PINTO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PINTO tokenomiku, uzzini PINTO tokena reāllaika cenu!

PINTO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PINTO? Mūsu PINTO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.