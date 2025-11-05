BiržaDEX+
Papildinformācija par PINTO

PINTO Cenas informācija

Kas ir PINTO

PINTO Oficiālā tīmekļa vietne

PINTO Tokenomika

PINTO Cenas prognoze

Pinto Coin logotips

Pinto Coin Cena (PINTO)

Nav sarakstā

1 PINTO uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Pinto Coin (PINTO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pinto Coin (PINTO) Cenas informācija (USD)

Pinto Coin (PINTO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PINTO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PINTO visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PINTO ir mainījies par -1.16% pēdējā stundā, par +2.99% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pinto Coin (PINTO) tirgus informācija

$ 61.72K
$ 61.72K$ 61.72K

--
----

$ 61.72K
$ 61.72K$ 61.72K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,266.916245
999,991,266.916245 999,991,266.916245

Pašreizējais Pinto Coin tirgus maksimums ir $ 61.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PINTO apjoms apgrozībā ir 999.99M ar kopējo apjomu 999991266.916245. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 61.72K.

Pinto Coin (PINTO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pinto Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pinto Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pinto Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pinto Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+2.99%
30 dienas$ 0-69.44%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Pinto Coin (PINTO)?

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pinto Coin (PINTO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pinto Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pinto Coin (PINTO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pinto Coin (PINTO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pinto Coin prognozes.

Apskati Pinto Coin cenas prognozi!

PINTO uz vietējām valūtām

Pinto Coin (PINTO) tokenomika

Pinto Coin (PINTO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PINTO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pinto Coin (PINTO)

Kāda ir Pinto Coin (PINTO) vērtība šodien?
Reāllaika PINTO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PINTO uz USD cena?
Pašreizējā PINTO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pinto Coin tirgus maksimums?
PINTO tirgus maksimums ir $ 61.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PINTO apjoms apgrozībā?
PINTO apjoms apgrozībā ir 999.99M USD.
Kāda bija PINTO vēsturiski augstākā cena?
PINTO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PINTO vēsturiski zemākā cena?
PINTO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PINTO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PINTO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PINTO šogad kāps augstāk?
PINTO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PINTO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

