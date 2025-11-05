BiržaDEX+
Reāllaika PigeonToken cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PIQ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PIQ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PIQ

PIQ Cenas informācija

Kas ir PIQ

PIQ Oficiālā tīmekļa vietne

PIQ Tokenomika

PIQ Cenas prognoze

PigeonToken Cena (PIQ)

1 PIQ uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.10%1D
PigeonToken (PIQ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:56 (UTC+8)

PigeonToken (PIQ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.06%

-9.09%

-21.56%

-21.56%

PigeonToken (PIQ) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PIQ tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PIQ visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PIQ ir mainījies par -3.06% pēdējā stundā, par -9.09% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PigeonToken (PIQ) tirgus informācija

$ 26.77K
$ 26.77K$ 26.77K

--
----

$ 26.77K
$ 26.77K$ 26.77K

15.00B
15.00B 15.00B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Pašreizējais PigeonToken tirgus maksimums ir $ 26.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PIQ apjoms apgrozībā ir 15.00B ar kopējo apjomu 15000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 26.77K.

PigeonToken (PIQ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PigeonToken uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PigeonToken uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PigeonToken uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PigeonToken uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.09%
30 dienas$ 0-39.57%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir PigeonToken (PIQ)?

Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products.

The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PigeonToken (PIQ) resurss

Oficiālā interneta vietne

PigeonToken cenas prognoze (USD)

Kāda būs PigeonToken (PIQ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PigeonToken (PIQ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PigeonToken prognozes.

Apskati PigeonToken cenas prognozi!

PIQ uz vietējām valūtām

PigeonToken (PIQ) tokenomika

PigeonToken (PIQ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PIQ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PigeonToken (PIQ)

Kāda ir PigeonToken (PIQ) vērtība šodien?
Reāllaika PIQ cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PIQ uz USD cena?
Pašreizējā PIQ uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PigeonToken tirgus maksimums?
PIQ tirgus maksimums ir $ 26.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PIQ apjoms apgrozībā?
PIQ apjoms apgrozībā ir 15.00B USD.
Kāda bija PIQ vēsturiski augstākā cena?
PIQ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PIQ vēsturiski zemākā cena?
PIQ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PIQ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PIQ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PIQ šogad kāps augstāk?
PIQ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PIQ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:56 (UTC+8)

PigeonToken (PIQ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

