Reāllaika PIGEONS cena šodien ir 0.00439527 USD. Seko līdzi reāllaika PIGEONS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PIGEONS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PIGEONS

PIGEONS Cenas informācija

Kas ir PIGEONS

PIGEONS Oficiālā tīmekļa vietne

PIGEONS Tokenomika

PIGEONS Cenas prognoze

PIGEONS logotips

PIGEONS Cena (PIGEONS)

Nav sarakstā

1 PIGEONS uz USD reāllaika cena:

$0.00439527
$0.00439527
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PIGEONS (PIGEONS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:49 (UTC+8)

PIGEONS (PIGEONS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00553629
$ 0.00553629

$ 0
$ 0

--

--

-12.71%

-12.71%

PIGEONS (PIGEONS) reāllaika cena ir $0.00439527. Pēdējo 24 stundu laikā PIGEONS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PIGEONS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00553629, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PIGEONS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -12.71% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PIGEONS (PIGEONS) tirgus informācija

$ 1.40M
$ 1.40M

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M

318.82M
318.82M

321,000,123.0000001
321,000,123.0000001

Pašreizējais PIGEONS tirgus maksimums ir $ 1.40M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PIGEONS apjoms apgrozībā ir 318.82M ar kopējo apjomu 321000123.0000001. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.41M.

PIGEONS (PIGEONS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PIGEONS uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PIGEONS uz USD bija $ +0.0056090528.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PIGEONS uz USD bija $ +0.0043565643.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PIGEONS uz USD bija $ +0.0026332523417968203.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ +0.0056090528+127.62%
60 dienas$ +0.0043565643+99.12%
90 dienas$ +0.0026332523417968203+149.45%

Kas ir PIGEONS (PIGEONS)?

PIGEONS is a community-driven token launched on the XRP Ledger. Originally conceived as a satirical memecoin, it has grown organically through its strong online presence and active community. The token has gained visibility via a gold verification badge on X (formerly Twitter) and has reached a market cap of over $360,000. PIGEONS currently serves no formal utility and exists primarily as a cultural and social token within the XRP ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PIGEONS (PIGEONS) resurss

Oficiālā interneta vietne

PIGEONS cenas prognoze (USD)

Kāda būs PIGEONS (PIGEONS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PIGEONS (PIGEONS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PIGEONS prognozes.

Apskati PIGEONS cenas prognozi!

PIGEONS uz vietējām valūtām

PIGEONS (PIGEONS) tokenomika

PIGEONS (PIGEONS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PIGEONS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PIGEONS (PIGEONS)

Kāda ir PIGEONS (PIGEONS) vērtība šodien?
Reāllaika PIGEONS cena USD ir 0.00439527 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PIGEONS uz USD cena?
Pašreizējā PIGEONS uz USD cena ir $ 0.00439527. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PIGEONS tirgus maksimums?
PIGEONS tirgus maksimums ir $ 1.40M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PIGEONS apjoms apgrozībā?
PIGEONS apjoms apgrozībā ir 318.82M USD.
Kāda bija PIGEONS vēsturiski augstākā cena?
PIGEONS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00553629 USD apmērā.
Kāda bija PIGEONS vēsturiski zemākā cena?
PIGEONS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PIGEONS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PIGEONS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PIGEONS šogad kāps augstāk?
PIGEONS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PIGEONS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:49 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,753.22

$3,249.84

$153.55

$1.0001

$2.1752

$100,753.22

$3,249.84

$2.1752

$153.55

$0.16096

