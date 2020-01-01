pig wif hat (PIGWIF) tokenomika
pig wif hat (PIGWIF) informācija
Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up.
Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other.
With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.
pig wif hat (PIGWIF) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos pig wif hat (PIGWIF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
pig wif hat (PIGWIF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
pig wif hat (PIGWIF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PIGWIF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PIGWIF tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PIGWIF tokenomiku, uzzini PIGWIF tokena reāllaika cenu!
PIGWIF cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PIGWIF? Mūsu PIGWIF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.