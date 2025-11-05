BiržaDEX+
Reāllaika PickleCharts Token cena šodien ir 0.00166784 USD. Seko līdzi reāllaika PCC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PCC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PCC

PCC Cenas informācija

Kas ir PCC

PCC Tehniskais dokuments

PCC Oficiālā tīmekļa vietne

PCC Tokenomika

PCC Cenas prognoze

PickleCharts Token Cena (PCC)

Nav sarakstā

1 PCC uz USD reāllaika cena:

$0.00166784
$0.00166784$0.00166784
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
PickleCharts Token (PCC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:39 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00764956
$ 0.00764956$ 0.00764956

$ 0.00165932
$ 0.00165932$ 0.00165932

--

--

-12.22%

-12.22%

PickleCharts Token (PCC) reāllaika cena ir $0.00166784. Pēdējo 24 stundu laikā PCC tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PCC visu laiku augstākā cena ir $ 0.00764956, savukārt zemākā - $ 0.00165932.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PCC ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -12.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PickleCharts Token (PCC) tirgus informācija

$ 27.93K
$ 27.93K$ 27.93K

--
----

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

16.75M
16.75M 16.75M

19,748,163.33791203
19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

Pašreizējais PickleCharts Token tirgus maksimums ir $ 27.93K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PCC apjoms apgrozībā ir 16.75M ar kopējo apjomu 19748163.33791203. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 32.94K.

PickleCharts Token (PCC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PickleCharts Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PickleCharts Token uz USD bija $ -0.0005565213.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PickleCharts Token uz USD bija $ -0.0009319269.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PickleCharts Token uz USD bija $ -0.00529687991022084.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0005565213-33.36%
60 dienas$ -0.0009319269-55.87%
90 dienas$ -0.00529687991022084-76.05%

Kas ir PickleCharts Token (PCC)?

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PickleCharts Token (PCC) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

PickleCharts Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs PickleCharts Token (PCC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PickleCharts Token (PCC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PickleCharts Token prognozes.

Apskati PickleCharts Token cenas prognozi!

PCC uz vietējām valūtām

PickleCharts Token (PCC) tokenomika

PickleCharts Token (PCC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PCC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PickleCharts Token (PCC)

Kāda ir PickleCharts Token (PCC) vērtība šodien?
Reāllaika PCC cena USD ir 0.00166784 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PCC uz USD cena?
Pašreizējā PCC uz USD cena ir $ 0.00166784. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PickleCharts Token tirgus maksimums?
PCC tirgus maksimums ir $ 27.93K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PCC apjoms apgrozībā?
PCC apjoms apgrozībā ir 16.75M USD.
Kāda bija PCC vēsturiski augstākā cena?
PCC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00764956 USD apmērā.
Kāda bija PCC vēsturiski zemākā cena?
PCC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00165932 USD.
Kāds ir PCC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PCC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PCC šogad kāps augstāk?
PCC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PCC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:39 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

