Pi Network Dog (PIDOG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PIDOG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PIDOG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā PIDOG ir mainījies par +1.29% pēdējā stundā, par +7.62% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Pi Network Dog tirgus maksimums ir $ 198.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PIDOG apjoms apgrozībā ir 5.23T ar kopējo apjomu 31415828111223.04. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.19M.
Šodien cenas izmaiņas Pi Network Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pi Network Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pi Network Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pi Network Dog uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+7.62%
|30 dienas
|$ 0
|-22.20%
|60 dienas
|$ 0
|+5.56%
|90 dienas
|$ 0
|--
PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.
By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.
