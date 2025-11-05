BiržaDEX+
Papildinformācija par PIDOG

PIDOG Cenas informācija

Kas ir PIDOG

PIDOG Oficiālā tīmekļa vietne

PIDOG Tokenomika

PIDOG Cenas prognoze

Pi Network Dog Cena (PIDOG)

Pi Network Dog (PIDOG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pi Network Dog (PIDOG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.29%

+7.62%

-5.77%

-5.77%

Pi Network Dog (PIDOG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PIDOG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PIDOG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PIDOG ir mainījies par +1.29% pēdējā stundā, par +7.62% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pi Network Dog (PIDOG) tirgus informācija

$ 198.72K
$ 198.72K$ 198.72K

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,111,223.04
31,415,828,111,223.04 31,415,828,111,223.04

Pašreizējais Pi Network Dog tirgus maksimums ir $ 198.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PIDOG apjoms apgrozībā ir 5.23T ar kopējo apjomu 31415828111223.04. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.19M.

Pi Network Dog (PIDOG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pi Network Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pi Network Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pi Network Dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pi Network Dog uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+7.62%
30 dienas$ 0-22.20%
60 dienas$ 0+5.56%
90 dienas$ 0--

Kas ir Pi Network Dog (PIDOG)?

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pi Network Dog (PIDOG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pi Network Dog cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pi Network Dog (PIDOG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pi Network Dog (PIDOG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pi Network Dog prognozes.

Apskati Pi Network Dog cenas prognozi!

PIDOG uz vietējām valūtām

Pi Network Dog (PIDOG) tokenomika

Pi Network Dog (PIDOG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PIDOG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pi Network Dog (PIDOG)

Kāda ir Pi Network Dog (PIDOG) vērtība šodien?
Reāllaika PIDOG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PIDOG uz USD cena?
Pašreizējā PIDOG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pi Network Dog tirgus maksimums?
PIDOG tirgus maksimums ir $ 198.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PIDOG apjoms apgrozībā?
PIDOG apjoms apgrozībā ir 5.23T USD.
Kāda bija PIDOG vēsturiski augstākā cena?
PIDOG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PIDOG vēsturiski zemākā cena?
PIDOG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PIDOG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PIDOG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PIDOG šogad kāps augstāk?
PIDOG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PIDOG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pi Network Dog (PIDOG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

