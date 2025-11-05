BiržaDEX+
Reāllaika PHUMPTOM cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PHUM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHUM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PHUM

PHUM Cenas informācija

Kas ir PHUM

PHUM Oficiālā tīmekļa vietne

PHUM Tokenomika

PHUM Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PHUMPTOM logotips

PHUMPTOM Cena (PHUM)

Nav sarakstā

1 PHUM uz USD reāllaika cena:

$0.00000413
$0.00000413$0.00000413
-6.00%1D
mexc
USD
PHUMPTOM (PHUM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:21:18 (UTC+8)

PHUMPTOM (PHUM) Cenas informācija (USD)

PHUMPTOM (PHUM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PHUM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PHUM visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PHUM ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -6.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.03% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PHUMPTOM (PHUM) tirgus informācija

Pašreizējais PHUMPTOM tirgus maksimums ir $ 4.13K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.72. PHUM apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999998625.36. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.13K.

PHUMPTOM (PHUM) cenas vēsture USD

Kas ir PHUMPTOM (PHUM)?

PHUMPTOM (PHUM) is a meme token, the symbol of which is a phantom. The story of this character is built around trading, and according to legend, he was born on the pump platform.fun from the energy of green candles. Now it is a symbol of green charts, the keeper of green candles. His presence portends growth, and he brings good luck to traders. A positive character who tells his story like an adventure, generates memes where he always rushes to the aid of traders and gives good luck to holders.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PHUMPTOM (PHUM) resurss

Oficiālā interneta vietne

PHUMPTOM cenas prognoze (USD)

Kāda būs PHUMPTOM (PHUM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PHUMPTOM (PHUM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PHUMPTOM prognozes.

Apskati PHUMPTOM cenas prognozi!

PHUM uz vietējām valūtām

PHUMPTOM (PHUM) tokenomika

PHUMPTOM (PHUM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PHUM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PHUMPTOM (PHUM)

Kāda ir PHUMPTOM (PHUM) vērtība šodien?
Reāllaika PHUM cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PHUM uz USD cena?
Pašreizējā PHUM uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PHUMPTOM tirgus maksimums?
PHUM tirgus maksimums ir $ 4.13K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PHUM apjoms apgrozībā?
PHUM apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija PHUM vēsturiski augstākā cena?
PHUM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PHUM vēsturiski zemākā cena?
PHUM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PHUM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PHUM tirdzniecības apjoms ir $ 1.72 USD.
Vai PHUM šogad kāps augstāk?
PHUM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PHUM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:21:18 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

