Reāllaika Photon cena šodien ir 0.272704 USD. Seko līdzi reāllaika PHOTON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHOTON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PHOTON

PHOTON Cenas informācija

Kas ir PHOTON

PHOTON Oficiālā tīmekļa vietne

PHOTON Tokenomika

PHOTON Cenas prognoze

Photon logotips

Photon Cena (PHOTON)

Nav sarakstā

1 PHOTON uz USD reāllaika cena:

$0.272704
$0.272704$0.272704
-9.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Photon (PHOTON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:25 (UTC+8)

Photon (PHOTON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.261324
$ 0.261324$ 0.261324
24h zemākā
$ 0.301609
$ 0.301609$ 0.301609
24h augstākā

$ 0.261324
$ 0.261324$ 0.261324

$ 0.301609
$ 0.301609$ 0.301609

$ 0.679355
$ 0.679355$ 0.679355

$ 0.03011794
$ 0.03011794$ 0.03011794

-0.01%

-9.58%

-19.65%

-19.65%

Photon (PHOTON) reāllaika cena ir $0.272704. Pēdējo 24 stundu laikā PHOTON tika tirgots robežās no zemākās $ 0.261324 līdz augstākajai $ 0.301609, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PHOTON visu laiku augstākā cena ir $ 0.679355, savukārt zemākā - $ 0.03011794.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PHOTON ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par -9.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Photon (PHOTON) tirgus informācija

$ 488.60K
$ 488.60K$ 488.60K

--
----

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

1.79M
1.79M 1.79M

8,967,492.0
8,967,492.0 8,967,492.0

Pašreizējais Photon tirgus maksimums ir $ 488.60K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PHOTON apjoms apgrozībā ir 1.79M ar kopējo apjomu 8967492.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.45M.

Photon (PHOTON) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Photon uz USD bija $ -0.0289048296779977.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Photon uz USD bija $ +0.6376720534.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Photon uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Photon uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0289048296779977-9.58%
30 dienas$ +0.6376720534+233.83%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Photon (PHOTON)?

Sole fee token used to pay all transaction fees on the AtomOne network and is minted by burning ATONE tokens.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Photon (PHOTON) resurss

Oficiālā interneta vietne

Photon cenas prognoze (USD)

Kāda būs Photon (PHOTON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Photon (PHOTON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Photon prognozes.

Apskati Photon cenas prognozi!

PHOTON uz vietējām valūtām

Photon (PHOTON) tokenomika

Photon (PHOTON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PHOTON tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Photon (PHOTON)

Kāda ir Photon (PHOTON) vērtība šodien?
Reāllaika PHOTON cena USD ir 0.272704 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PHOTON uz USD cena?
Pašreizējā PHOTON uz USD cena ir $ 0.272704. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Photon tirgus maksimums?
PHOTON tirgus maksimums ir $ 488.60K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PHOTON apjoms apgrozībā?
PHOTON apjoms apgrozībā ir 1.79M USD.
Kāda bija PHOTON vēsturiski augstākā cena?
PHOTON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.679355 USD apmērā.
Kāda bija PHOTON vēsturiski zemākā cena?
PHOTON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03011794 USD.
Kāds ir PHOTON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PHOTON tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PHOTON šogad kāps augstāk?
PHOTON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PHOTON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:40:25 (UTC+8)

Photon (PHOTON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

